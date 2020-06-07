Через порушення карантину у Львові закрили магазин з сувенірами та кіоск з фастфудом

Через порушення вимог карантину у Львові тимчасово закрити магазин з сувенірами та фастфуд з шаурмою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові правоохоронці та представники райадміністраційй проводять карантинні рейди. Так, 6 червня вони виявили серйозні порушення у двох закладах. Всього було обстежено 419 об’єктів та надано 36 попереджень.

Відтак через порушеннями карантинних заходів міська комісія ТЕБ та НС вирішила призупинити діяльність закладу «Шаурма Львів», що на пл. Галицька, 10, та магазину «Сувеніри», що на вул. Краківська, 14.

Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, на вул. Краківській, 14 у магазині сувенірів був відсутній пристрій для вимірювання температури, заміри температури не проводились. У закладі «Шаурма Львів» на пл. Галицькій, 10 у МАФі продавали шаурму всупереч протоколу № 34.

Зазначимо, що Моніторингові групи працюють у складі працівників райадміністрацій за участю працівників Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Такі групи були сформовані та працюють з початку карантину.

Такі перевірки також проводили у міському транспорті. Загалом перевірено: 18 трамваїв, 14 тролейбусів, 42 автобуси. Зафіксовано 36 випадків людей без масок, 5 водіїв без масок, переповненого транспорту не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 червня на Львівщині карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні.

Львівський портал повідомляв, що раніше у Львові на проїзді Крива Липа закрили паб, який порушив правила карантину ще в перший день відновлення роботи.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.