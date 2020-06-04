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Збитки комунальних перевізників Львова під час карантину сягнули 52 мільйонів

Ольга Денисяка

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За три місяці роботи під час карантину ЛКП «Львівелектротранс» зазнало 47 мільйонів гривень збитків. Водночас  АТП №1 ще в квітні повідомляло про 5 млн грн збитків. Відтак підприємства не мають коштів на виплату заробітної плати працівникам у червні. Також, у разі недофінансування, підприємства можуть зупинитись. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо, за три карантинні місяці підприємство зазнало 47 млн грн збитків.

«Львівелектротранс» у кризовий період, коли всі сиділи дома, якісно надавав послуги для наших мешканців: возили лікарів, пекарів, ремонтників та усі незахищені верстви населення, які забезпечували життєдіяльність міста. За ці три місця підприємство зазнало збитків у сумі 47 млн грн. Це наслідок недостатньої кількості пасажирів, через обмеження постановою Кабінету міністрів, натомість витрати були незмінні. Ці збитки є непокритими і фізично загрожують зупинці роботи підприємства», – цитує Андрія Свищо пресслужба Львівської міськради.

Начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів розповів Львівському порталу про збитки, які несе громадський транспорт через карантинні обмеження:

«У квітні приватні перевізники звернулися до нас зі списками збитків, які сягають 600 тис. грн по кожному перевізнику. Що стосується комунальних, то це 5 млн збитків по АТП-1 і близько 6 млн грн по «Львівелектротрансу».

При цьому Орест Олеськів зауважив, що «приватним перевізникам місто відшкодувало певні кошти, знайшовши можливість в певній мірі підтримати їх пропорційно до того, як була виконана їхня транспортна робота».

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк наголосила, що ЛКП «Львівелектротрансу» змогло виплатити зарплату за травень, а вже за червень коштів на виплату заробітної плати немає.

«Щодо роботи АТП № 1, то їм також не вистачає коштів на виплату заробітної плати. На це бракує 42 млн грн. І друге – не вистачає коштів на виплату лізингу за нові автобуси, які зараз їздять. На це щомісячно необхідно 15 млн грн. Кошти на виплату лізингу є до липня включно. На серпень вже немає. Це означає, що банк просто може забрати автобуси», – цитує Ірину Маруняк пресслужба ЛМР.

Посадовиця наголосила, що ситуацію можна врятувати, завдяки  співпраці Львова з ЄБРР. Львівська міська рада може взяти участь у Програмі підтримки муніципалітетів України в рамках надзвичайного «Пакету солідарності» від Банку. І зараз все залежить від депутатського корпусу, адже потрібне погодження сесії.

Нагадаємо, 28 травня під час сесії депутати Львівської міської ради провалили голосування за те, аби Львів взяв черговий кредит у ЄБРР. Цього разу – на виплату зарплат працівникам великих комунальних підприємств, які опинились у скруті через коронавірусну кризу.

Депутати пояснювали, що Львів і так уже набрав достатньо кредитів, тому вони не погодились, аби місто брало позику ЄБРР на підтримку комунальних підприємств, зокрема на виплату зарплат працівникам.

Зазначимо, що з початку квітня весь громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Це означає, що проїхати у маршрутці і електротранспорті можуть працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, і при цьому мають при собі відповідні довідки від роботодавця.

Відновити пасажирські перевезення на території всієї Львівщини мали 22 травня, однак через високу захворюваність на коронавірус в області продовжили карантин до 5 червня. Відповідно, ні громадський транспорт, ні садки до цього часу не запрацюють.

Аби поліпшити ситуацію із доїздом з 25 травня у Львові збільшили кількість комунального транспорту. При цьому у мерії заявили: їхати у маршрутці чи електротранспорті можуть всі мешканці, які прямують на роботу. Але пасажири мають обов’язково мати захисну маску, а в салоні можуть перебувати стільки осіб, скільки є сидячих місць.

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