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У Львові збільшують кількість комунального громадського транспорту

Вероніка Рой

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У понеділок, 25 травня, у Львові збільшують кількість комунального громадського транспорту на маршрутах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо «Люкс FM». Однак збільшення кількості транспорту — це також збільшення кількості збитків для міста, адже перевозити можна лише сидячих пасажирів. Також за словами мера, місто готове відкривати роботу садочків, та має бути рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

«Щодо роботи транспорту, то від сьогоднішнього дня збільшуємо кількість одиниць транспорту на міських маршрутах. Адже ми й надалі працюємо в режимі спецперевезень, і в автобусах, трамваях чи тролейбусах можуть бути лише сидячі пасажири. Проте, щоб всі розуміли, те, що ми збільшуємо кількість транспорту — це збільшується кількість збитків для міста. Бо ми навіть маленької частини коштів не повертаємо», — зазначив мер Львова  Андрій Садовий.

Зазначимо, в Україні черговий етап пом’якшення карантину почався 22 травня. Втім 22 травня обласна комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити на Львівщині карантин до 29 травня. Причиною цьому стала невтішна динаміка захворюваності на COVID-19. У МОЗ вже повідомляли, що Львівська область не відповідає критеріям для переходу на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Відтак дитсадки і громадський транспорт у Львові та області ще не запрацюють щонайменше до 29 травня.

Зазначимо, в Україні черговий етап пом’якшення карантину почався 22 травня. Втім 22 травня обласна комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити на Львівщині карантин до 29 травня. Причиною цьому стала невтішна динаміка захворюваності на COVID-19. У МОЗ вже повідомляли, що Львівська область не відповідає критеріям для переходу на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Відтак дитсадки і громадський транспорт у Львові та області ще не запрацюють щонайменше до 29 травня.

Детальніше про те, як у Львові та області запускатимуть громадський транспорт читайте у нашому матеріалі: «Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт».

 

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