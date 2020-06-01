У Львові не пом'якшуватимуть карантин до 5 червня

Під час засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС у Львові вирішили не послаблювати карантин до п’ятниці, 5 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зазначається, що, враховуючи рішення обласної комісії ТЕБ та НС, карантинних обмежень не послаблюватимуть до 5 червня. Наступне засідання міської комісії ТЕБ і НС відбудеться у п’ятницю, 5 червня, на якому буде прийняте відповідне рішення, опираючись на показники захворюваності.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині карантин продовжили до 5 червня включно. Це зробили тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Як відомо, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.