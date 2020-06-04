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Трьом львівським тренерам призначили стипендію Кабміну

Наталя Дуляба

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Уряд призначив стипендії видатним тренерам, які готують спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Серед них – троє львівських фахівців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Кабмін призначив стипендії 75 тренерам, які займаються підготовкою українських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Кожен зі спортивних наставників отримуватиме протягом року більше 30 000 грн.

Серед тренерів, яким уряд призначив премії, – троє зі Львівщини:

  • Зоряна Семеряк – тренерка Ксенії Пантелєєвої, яка входить до складу кандидатів елітної групи з фехтування на участь в Олімпійських Іграх.
  • Сергій Коростильов – тренер Павла Коростильова, який входить до складу кандидатів елітної групи зі стрільби кульової на участь в Олімпіаді.
  • Антон Нікулін – тренер Станіслава Горуни, який входить до складу кандидатів елітної групи з карате на участь в Олімпійських Іграх. Нікулін також є очільником управління молоді і спорту Львівської міськради.

Зазначимо, ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020 вибороли п’ятеро львівських спортсменів: борчині Алла Черкасова та Оксана Лівач, Павло Коростильов (стрільба кульова), Христина Погранична (художня гімнастика) та Станіслав Горуна (карате).

Літні Олімпійські ігри-2020 мали відбутися у Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня. Незабаром після їхнього завершення у Токіо мали розпочатися Літні Паралімпійські ігри – з 25 серпня по 6 вересня.

Однак через пандемію коронавірусу у світі Олімпійські та Паралімпійські ігри перенесли на 2021 рік.

Львівський портал писав про спортивні успіхи Львівщини 2019 року, детальніше – за цим посиланням.

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