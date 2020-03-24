Олімпійські ігри у Токіо перенесли на 2021 рік

Прем’єр-міністр Японії Абе Шіндзо попрохав про відтермінування Літніх Олімпійських ігор-2020, що мають відбутися в Токіо, на один рік через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2. МОК погодився з пропозицією прем’єра. Про це пише Громадське з посиланням на The Guardian.

За словами Абе, пропозицію перенести Ігри-2020 він має намір озвучити президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху.

Натомість згодом, як повідомив офіс прем’єр-міністра Японії, МОК погодився не скасовувати Олімпійські ігри, натомість їх перенесуть на літо 2021 року.

Раніше МОК заявляв, що рішення про долю Олімпіади-2020 у Токіо мають ухвалити протягом чотирьох тижнів.

Зазначимо, вчора в інтерв’ю USA Today багаторічний член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд заявив, що відтермінування Ігор-2020 вже вирішено.

«На основі інформації, якою володіє МОК, ухвалили рішення про відтермінування. Ще не визначилися з тим, що робити далі, але Ігри 24 липня не почнуться, наскільки мені відомо», – заявив Паунд.

Як повідомляв Львівський портал, через стрімке поширення коронавірусу у світі на 2021 рік перенесли чемпіонат Європи з футболу. Крім цього було скасоване цьогорічне Євробачення.