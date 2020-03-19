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Львівський каратист виборов ліцензію на Олімпійські ігри

Ольга Денисяка

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Львівський каратист Станіслав Горуна виборов право брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Всесвітня федерація карате оприлюднила список спортсменів, які здобули ліцензії на найближчі Олімпійські Ігри. Серед них – львівський каратист Станіслав Горуна у чоловічому куміте до 75 кг.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу Ігри в Токіо можуть відтермінувати.

Нагадаємо, Станіслав Горуна – чемпіон Європейських і Світових ігор, багаторазовий призер етапів Прем’єр-ліги та Серії А. Тренує спортсена Антон Нікулін.

До слова,  Львівський портал розповідав про кращих спортсменів Львівщини 2019 року, а також їхні досягнення. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року».

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