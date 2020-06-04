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Ляшко анонсував пом'якшення карантину для туристичних груп

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів планує пом’якшити обмеження щодо кількості людей у туристичних групах, збільшивши його до 50 осіб. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

 

«Ми знімаємо обмеження у 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус – до 50 осіб. Найближчим часом на першому засіданні воно буде зняте», – заявив Віктор Ляшко.

Головний санлікар уточнив, що зняти обмеження для тургруп планують на засіданні наступного тижня, тобто 10 червня.

Львівський портал повідомляв, що з 5 червня Кабінет міністрів відновив внутрішнє авіасполучення та дозволив повноцінно працювати закладами харчування, церквам – проводити богослужіння, а людям старше 60-ти покидати оселю.

Зазначимо, що кінцеве рішення про послаблення карантину в регіонах приймають обласні комісії ТЕБ та НС, зважаючи на рівень захворюваності. Зокрема, у Львові та області продовжили карантин до 5 червня.

Нагадаємо, на Львівщині COVID-19 підтвердили у 1830 мешканців. За останню добу виявили 96 нових хворих, що є новим антирекордом області.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Як відомо, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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