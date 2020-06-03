Новий антирекорд Львівщини: за добу виявили 96 хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 3 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 1830 мешканців Львівської області. За останню добу виявили рекордну кількість нових хворих – 96 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 1830 жителів Львівщини. Побороли недугу 457 хворих, 60 людей померли.

Протягом минулої доби, 2 червня, лабораторії провели 500 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 96. Серед цих нових хворих 64 особи є мешканцями Львова.

Зазначимо, що досі на Львівщині ще не виявляли стільки хворих за одну добу. Останнім антирекордом області були 70 осіб, інфікованих коронавірусом.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 96 нових випадків коронавірусу виявили у:

Львів –64,

Пустомитівський район –17 (Лисиничі – 1, Давидів – 2, Пасіки Зубрицькі – 2, Чишки –2, Солонка –2, Чорнушовичі – 1, Зубра – 1, Сокільники – 1, Підбірці – 2, Соснівка – 2, Верхня Білка – 1), Яворівський район – 3 (Бірка – 1, Новояворівськ – 2),

Золочівський район – 1 (Туркотин),

Буський район – 1 (Задвір’я),

Стрийський район – 4 (Ходовичі – 1, Загірне – 1, Стриганці – 2),

Сокальський район – 1 (Сокаль),

Бродівський район – 1 (Броди),

Дрогобицький район – 1 (Дрогобич),

Кам’янка-Бузький район – 1 (Вислобоки),

Перемишлянський район – 2 (Унів – 1, Бібрка – 1).

У лікарнях Львова та області зараз перебуває 491 хворий, найбільше – в обласній інфекційній лікарні (155 пацієнтів). 42 людини є в реанімації, 8 осіб під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, останньою жертвою коронавірусу на Львівщині стала 50-річна львів’янка. Жінка померла 2 червня, мала супутні захворювання. Напередодні від ускладнень COVID-19 у Львові помер 85-річний чоловік. 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.