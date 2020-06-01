На Львівщині відтермінували пом’якшення карантину до 5 червня

У Львівській області продовжили карантин та відтермінували пом’якшення до п’ятниці, 5 червня. Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, станом на сьогодні на Львівщині показник інцидентності (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) складає 13,5. Коли ж ми досягнемо позначки менше 12, у області дозволять пом’якшити карантин.

«Станом на сьогодні інцидентність, а це основний показник, який допускає послаблення карантинних заходів, складає 13,5 одиниць. Це означає, що у нас нема правових підстав говорити про послаблення карантинних заходів… Якщо говорити про всі інші показники – кількість проведених тестувань, кількість заповнених ліжкомісць, то все це у межах допустимості», – пояснив посадовець.

При цьому Тарас Грень додав, що у Львові показник інцидентності сягає аж 27,3. Якщо ж брати область, не враховуючи ситуацію у Львові, він складає лише 7.

«До тих пір поки середньообласний показник інцидентності, який в основному сформувався показником інцидентності у Львові, буде більше 12 одиниць, у нас при всьому бажанні нема правових підстав послаблювати карантинні заходи», – наголосив заступник голови ЛОДА.

Також за результатами засідання обласна комісія ТЕБ і НС доручила міській комісії ТЕБ і НС провести відповідне засідання і напрацювати план дій щодо зменшення показника інцидентності у Львові.

Раніше Львівський портал писав про те, що на Львівщині карантин продовжили до 1 червня включно. Це зробили тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Також ми інформували про те, що 1 червня у Львові на пікет вийшли представники спортклубів, вимагаючи дозволу на відкриття у місті фітнес-центрів, спортзалів і басейнів.

Як відомо, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.