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В Україні почав діяти адаптивний карантин

Соломія Головіна

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Від сьогодні, 22 травня, Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні заходи, які діятимуть лише в тих областях, де дозволяє епідемічна ситуація. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

 

Як зазначив прем’єр, рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС за умови дотримання трьох цільових показників:

  • інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) складає менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення
  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50%
  • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції складає більш ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.
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Раніше Львівський портал повідомляв, що адаптивний карантин в Україні триватиме з 22 травня по 22 червня.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня Львівщина повторила коронавірусний антирекорд: за минулу добу зафіксували 65 нових інфікувань.

Днями головний медик Львова Володимир Зуб наголосив, що наразі місто має мало підстав пом’якшувати карантин.

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