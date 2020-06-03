Від коронавірусу помер 81-річний мешканець Жовківщини

Коронавірус забрав ще одне життя на Львівщини – 81-річного мешканця Жовківського району. Це вже 60 смерть від ускладнень COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

81-річний чоловік був жителем села Погорисько Жовківського району. Лікувався у госпіталі у Винниках. Помер ще 29 травня, однак коронавірус ПЛР-тест підтвердив 31 травня.

Хворий мав супутні захворювання – карідосклероз. Це вже 60 смерть на Львівщині, спричинена COVID-19.

Нагадаємо, останньою жертвою коронавірусу на Львівщині була 50-річна львів’янка. Жінка померла 2 червня, мала супутні захворювання. Напередодні від ускладнень COVID-19 у Львові помер 85-річний чоловік. 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Станом на 3 червня у Львівській області коронавірусом заразилися 1830 людей. За останню добу виявили найбільшу кількість нових хворих – 96 осіб. Одужали 457 пацієнтів.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.