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На Львівщині – ще одна смерть від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Від ускладнень коронавірусу помер ще один мешканець Львівщини – 85-річний чоловік. Це вже 57 смерть в області від COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

85-річний чоловік поступив у Стебницьку міську лікарню 26 травня. Позитивний ПЛР-тест отримали 28 травня. Помер у лікарні в ніч із 31 травня на 1 червня.

Зазначимо, що це вже 57 смерть від ускладнень коронавірусу на Львівщині. Напередодні зранку помер 70-річний чоловік. Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Нагадаємо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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