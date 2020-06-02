У Львові – ще одна жертва коронавірусу. Померла 50-річна жінка

Коронавірус забрав життя ще однієї мешканки Львова – від ускладнень померла 50-річна жінка. Це вже 59 смерть від COVID-19 на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

50-річна львів’янка спочатку лікувалась у 5-ій міській лікарні, 29 травня її перевели в обласну інфекційну лікарню. Жінка була під’єднана до апарату штучної вентиляції легень, мала супутнє захворювання крові. Сьогодні вночі, 2 червня, вона померла.

ПЛР-аналіз підтвердив у померлої коронавірусну інфекцію, втім коли саме, у мерії не уточнюють.

Зазначимо, що це вже 59 смерть від коронавірусу на Львівщині. Сьогодні, 2 червня, також стало відомо, що від COVID-19 померла 79-річна львів’янка, хворобу підтвердили посмертно.

1 червня від коронавірусної інфекції у Львові помер 85-річний чоловік. Перед цим 31 травня від COVID-19 забрав життя фельдшера підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Станом на 2 червня коронавірусом заразилися 1734 мешканці Львівської області. За останню добу виявили 34 нових хворих. Одужали вже 438 людей.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.