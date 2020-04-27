На площі Двірцевій облаштовують новий фонтан

У травні на площі Двірцевій у Львові запустять у роботу новий фонтан. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова розповіла, що фонтан запрацює на початку травня. Наразі ведуться підготовчі роботи, зокрема є питання щодо підключення водограю до електромереж. Також підрядник зробив біля фонтану тротуар.

Львівьский портал повідомляв, що в грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Фото: ЛМР