ОСТАННІ НОВИНИ

На площі Двірцевій облаштовують новий фонтан

Ольга Денисяка

|

У травні на площі Двірцевій у Львові запустять у роботу новий фонтан. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова розповіла, що фонтан запрацює на початку травня. Наразі ведуться підготовчі роботи, зокрема є питання щодо підключення водограю до електромереж. Також підрядник зробив біля фонтану тротуар.

Львівьский портал повідомляв, що в грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...