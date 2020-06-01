Мерія відреагувала на масові пікети громад через приєднання до Львівської ОТГ

У понеділок, 1 червня, на пікет вийшли мешканці громад, невдоволених приєднанням до Львівської ОТГ. Відтак у міськраді відповіли протестувальникам та запевняють, що об’єднання не передбачає змін статусу населених пунктів, а лише надає мешканцям привілеї, які діють у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Насамперед зазначимо, що сьогодні невдоволені мешканці області масово перекривали дороги через приєднання до Львівської ОТГ. Зокрема, місцеві жителі перекрили дорогу у селі Малехів. Такі ж акції відублись у Винниках та Дублянах. Також на пікет вийшли Рясне-Руського, Підрясного, Кожичів, Домажира, Брюховичів тощо.

У мерії відповіли протестувальникам. Зокрема, за словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, Львівська ОТГ не передбачає будь-яких змін статусу населеного пункту. Просто територіальна громада буде організовувати внутрішнє управління.

«Для мешканців територіальних громад є унікальна ситуація, коли з одного боку вони будуть частиною великого міста і будуть користуватись тими привілеями, які є у Львові, наприклад, безкоштовний проїзд для пенсіонерів у транспорті, але, у той же час будуть мати ті привілеї, і ті позитиви, які є у мешканця сільської території», – відзначив Любомир Зубач.

Він зазначив, що рішення про створення Львівської ОТГ прийняв уряд і його потрібно виконувати. Своєю чергою Львів готовий до діалогу з навколишніми громадами. Також він зауважив, що для мешканців Винник все залишиться без змін, адже місто вже давно, фактично, є складовою Львова.

«Для мешканців Винник нічого не зміниться. Треба розуміти, що станом на сьогодні, отримання освіти, медицини, культури, інфраструктурні проекти здійснюється за рахунок міського бюджету Львова. Незадоволеними залишаються, очевидно депутати, які там є, тому що чинне законодавство не передбачає там окремої ради. Проте ми цілком можемо прийняти рішення, щоб організувати внутрішнє управління в межах Львівської ОТГ таким чином, щоб воно було максимально децентралізоване», – додав посадовець.

Нагадаємо, 27 травня під час засідання Кабміну погодили перспективний план Львівської області, а також уряд «дав добро» на створення Львівської ОТГ в контексті об’єднання Львова майже з 20 сусідніми населеними пунктами.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Водночас влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ, Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

Нагадаємо, напередодні, 26 травня, мешканці Брюховичів перекривали дорогу, домагаючись створення власної ОТГ. Пікетувальники виступили проти приєднання їх до Львівської ОТГ.

Своєю чергою у Львівській міській раді нарікали, що зараз дуже активно лобіюється питання, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.