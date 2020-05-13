Львівська ОТГ: мерія очікує збільшення території міста вдвічі

Влада Львова очікує отримати рішення уряду щодо об’єднаної територіальної громади міста протягом двох тижнів. При цьому у мерії сподіваються, що внаслідок цього Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Уже через тиждень-два очікуємо на рішення уряду щодо об’єднаної територіальної громади Львова. У разі позитивного рішення, це дасть можливість збільшити територію міста, фактично, вдвічі та отримати близько 50 тисяч нових мешканців», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

При цьому він додав, що йдеться про орієнтовно 70% територій, на які розраховувало місто. Однак, на цьому міськрада Львова не зупинятиметься.

«Ми хочемо показати, наскільки таке приєднання буде успішним. А вже тоді можна говорити про подальше об’єднання громад», – наголосив він.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Також ми інформували, що у Львівській міськраді створили департамент агломерації.