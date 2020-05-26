Мешканці Брюховичів перекрили дорогу, вимагаючи створення окремої ОТГ

Мешканці Брюховичів та довколишніх сіл перекрили дорогу у с. Підрясне. Люди домагаються створення окремої Брюховицької ОТГ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, пікетувальники виступають проти приєднання до Львова, натомість домагаються створення Брюховицької ОТГ.

«Відбувається мирний захід символічного об’єднання громад, які мають намір створити Брюховицьку ОТГ. Обрано місце, де проходить межа Домажирської та Рясне-Руської сільських рад. Як символ прагнення об’єднати громади, які роз’єднують Львівською ОТГ та Івано-Франківською ОТГ», – зазначається у дописі Ігоря Зінкевича.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Після рішення уряду що ОТГ влада Львова сподівається, що Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

У Львівській міській раді нарікають, що зараз дуже активно лобіюється питання, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.

Нагадаємо, що ще у лютому цього року на громадських слуханнях 200 мешканців Брюховичів виступили за створення Брюховицької ОТГ, до якої також увійшли б чотири довколишні села: Домажир, Рясне-Руське, Ясниська і Бірки.

Також ми інформували, що у Львівській міськраді створили департамент агломерації.

Фото: Варта-1, Facebook/Свірнюк Мар’ян