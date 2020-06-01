У області масово перекривають дороги через приєднання до Львівської ОТГ

У понеділок, 1 червня, на пікет вийшли мешканці громад, невдоволених приєднанням до Львівської ОТГ.

Зокрема, місцеві жителі перекрили дорогу у селі Малехів біля готелю «Варшава».

«Перекрита дорога місцевими мешканцями, які не згідні приєднатися до Львівського ОТГ», – зазначив у Facebook депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський.

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив у Facebook про такі ж акції у Винниках та Дублянах:

«У місті Винники проходить блокування дороги. Протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об’єднала загалом 18 міст і сіл, в тому числі і Винники… Ще одне перекриття є в Дублянах».

Також у соцмережах повідомляють про перекриття траси на Краковець. Так, на пікет вийшли Рясне-Руського, Підрясного, Кожичів, Домажира, Брюховичів тощо.

Нагадаємо, 27 травня під час засідання Кабміну погодили перспективний план Львівської області, а також уряд «дав добро» на створення Львівської ОТГ в контексті об’єднання Львова майже з 20 сусідніми населеними пунктами.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Водночас влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ, Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

Нагадаємо, напередодні, 26 травня, мешканці Брюховичів перекривали дорогу, домагаючись створення власної ОТГ. Пікетувальники виступили проти приєднання їх до Львівської ОТГ.

Своєю чергою у Львівській міській раді нарікали, що зараз дуже активно лобіюється питання, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.

Фото: Facebook/Ігор Муравський, Варта-1, Ірина Логова