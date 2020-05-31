COVID-19 на Львівщині: 1669 хворих, 409 людей одужали

Станом на ранок неділі, 31 травня, коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 1669 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 50 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Протягом минулої доби, 30 травня, лабораторні центри провели 162 ПЛР-тести, 50 із яких виявились позитивними. Серед цих 50 нових хворих 29 осіб є мешканцями Львова.

Загалом коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 149 хворих, шестеро із них – у реанімації. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані дві людини.

За весь час карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4787 людей, 4109 осіб скерували на амбулаторне лікування, 678 пацієнтів госпіталізували. Виписали медики 527 осіб.

Нагадаємо, що за прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.