54 смерть від коронавірусу: померла 37-річна жителька Бродівщини

На Львівщині зафіксували ще одну смерть від коронавірусної інфекції – від ускладнень померла 37-річна жителька Бродівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Відомо, що 37-річна мешканка Бродівського району померла 27 травня у себе вдома, вона не перебувала у лікарні. Коронавірус у жінки ПЛР-тест підтвердив посмертно – 28 травня.

Це вже 54 смерть від коронавірусу на Львівщині.

Загалом COVID-19 виявили вже у 1669 жителів Львівщини. 54 людини померли, 409 пацієнтів одужали.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.