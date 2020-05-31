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54 смерть від коронавірусу: померла 37-річна жителька Бродівщини

Наталя Дуляба

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На Львівщині зафіксували ще одну смерть від коронавірусної інфекції – від ускладнень померла 37-річна жителька Бродівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Відомо, що 37-річна мешканка Бродівського району померла 27 травня у себе вдома, вона не перебувала у лікарні. Коронавірус у жінки ПЛР-тест підтвердив посмертно – 28 травня.

Це вже 54 смерть від коронавірусу на Львівщині.

Загалом COVID-19 виявили вже у 1669 жителів Львівщини. 54 людини померли, 409 пацієнтів одужали.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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