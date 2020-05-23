До осені у львівській лікарні швидкої допомоги планують відкрити ПЛР-лабораторію

Лабораторія для проведення ПЛР-тестувань у лікарні швидкої медичної допомоги має запрацювати до осені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Лабораторію для проведення ПЛР-тестувань на базі лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, планують відкрити ще до осені. Це буде перша така лабораторія, яка підпорядковуватиметься місту.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в лікарні швидкої допомоги хочуть відкрити відразу дві лабораторії: одна займатиметься суто ПЛР-тестуваннями, інша – працюватиме для діагностики пацієнтів медзакладу.

«Маємо намір купити навіть не одну, а дві лабораторії. Зараз проводимо тендерні процедури. Одна лабораторія – для можливості проведення ПЛР-тестування, а друга – для проведення загальних аналізів, щоб усе було швидко», – пояснив мер.

Облаштування ПЛР-лабораторії у лікарні швидкої допомоги обійдеться Львову у 7 мільйонів гривень. Перші 3 мільйони гривень мерія виділила 22 травня.

Зазначимо, що ПЛР-тести мешканцям всієї Львівщини роблять у Львові чотири заклади: обласний лабораторний центр, лабораторія медуніверситету та військового госпіталю. Віднедавна до цього списку додався ще й Центр легеневого здоров’я, але він такі дослідження наразі робить лише для власних пацієнтів.

Потужність всіх цих лабораторій – близько 350 ПЛР-тестувань за добу. Найближчим часом цю кількість планують збільшити до 500.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1285 мешканців. За останню добу виявили 45 нових хворих. Від ускладнень хвороби померли вже 35 жителів області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.