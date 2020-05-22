На ПЛР-лабораторію у львівській лікарні швидкої допомоги виділили 3 млн грн

Для облаштування у лікарні швидкої допомоги сучасної лабораторії, де робитимуть ПЛР-тести, виділили 3 мільйони гривень. Відповідне рішення сьогодні, 22 травня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком погодив виділення із резервного фонду бюджету Львова 3 мільйони гривень, які перерахують лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука.

Саме в цьому медзакладі планують створити лабораторію, де проводитимуть ПЛР-тести хворим на коронавірус. Перші кошти, 3 мільйони гривень, мерія виділить вже найближчим часом.

Загалом облаштування лабораторії у лікарні швидкої допомоги обійдеться Львову у 7 мільйонів гривень.

Зазначимо, що ПЛР-тести мешканцям всієї Львівщини роблять у Львові чотири заклади: обласний лабораторний центр, лабораторія медуніверситету та військового госпіталю. Віднедавна до цього списку додався ще й Центр легеневого здоров’я, але він такі дослідження наразі робить лише для власних пацієнтів.

Потужність всіх цих лабораторій – близько 350 ПЛР-тестувань за добу. Найближчим часом цю кількість планують збільшити до 500.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, коронавірус лабораторно підтвердили у 1240 мешканців Львівщини. За останню добу виявили рекордно велику кількість хворих – 65 осіб.