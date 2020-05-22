Як у Львові планують послаблювати карантин

Від понеділка, 25 травня, у Львові можуть почати відкривати садочки. Також поступово збільшуватимуть кількість громадського транспорту для спецперевезень. Про це розповів мер міста Андрій Садовий, передає пресслужба мерії.

Мер Львова розповів, що діти в школах закінчать навчання онлайн, а садочки готові відкрити з понеділка. Однак зазначив, що фінальне рішення сьогодні повинна прийняти міська комісія з питань надзвичайних ситуацій.

«Не рекомендовано, щоб у садочках були люди старшого віку. Але серед нянь у нас дуже часто пенсіонери, які є більш вразливими до захворювання. Тож думаю, що відкриватимемо поступово», – зазначив міський голова.

Також, за його словами, у місті мають намір збільшити кількість транспортних засобів на маршрутах.

«Є спецперевезення, тож усі люди у Львові можуть нормально доїхати на роботу. Ми просто будемо збільшувати кількість транспортних засобів та поступово входити в цей процес. Після карантину, тобто після 22 червня, дозволимо також пенсіонерам їхати безоплатно», – розповів Андрій Садовий.

Львівський портал повідомляв, що у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін. Втім із 11 травня Кабмін запровадив певні послаблення карантину.

Ці послаблення діють відразу не по всій території держави, адже уряд дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. У регіонах із найвищим рівнем захворюваності діятиме «адаптивний карантин». Він триватиме в Україні із 22 травня до 22 червня.

Також ми інформували про те, що карантин в Україні зніматимуть у 5 етапів, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що в Україні з 22 травня поступово відновлюватиметься робота громадського транспорту. Однак на Львівщині через відсутність розпорядчих документів, цей процес відкладено на невизначений термін.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня Львівщина повторила коронавірусний антирекорд: за минулу добу зафіксували 65 нових інфікувань.

Днями головний медик Львова Володимир Зуб наголосив, що наразі місто має мало підстав пом’якшувати карантин.