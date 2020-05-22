Львівщина не відновлює пасажирські перевезення

В Україні із 22 травня поступово відновлюватиметься робота громадського транспорту, однак на Львівщині, через відсутність розпорядчих документів, цей процес відкладено на невизначений термін. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

«Сьогодні точно не почнуться пасажирські перевезення у громадському транспорті, бо досі немає відповідних розпорядчих документів», – повідомив Іван Велійка.

За словами представника перевізників, на сьогодні запланована зустріч із головою Львівської облдержадмінітрації Максимом Козицьким. На ній спробують вирішити питання, коли на Львівщині відновлять роботу громадського транспорту.

«В залежності від позиції та рішення ЛОДА буде й визначено дату початку роботи гроадського транспорту на Львівщині. Вірю, що здоровий глузд візьме верхи, адже ми маємо розуміти, що час відновлювати перевезення, ставити на ноги всю господарку та піднімати рівень життя людей – сподівається Іван Велійка.

Водночас він сподівається, що роботу транспорту вдасться відновити у найкоротший термін і додав, що «старші люди і люди із вадами здоровя, які перебувають у групі ризику, мають усвідомити, що зараз не час кататися в автобусах, як це було до пандемії коронаірусу. Необхідно цінувати своє здоровя і берегти тих, хто поруч із вами».

Як відомо, громадський транспорт Львова працює у карантинному режимі. На вулицях міста курсує близько половини усього транспорту, а проїхатись у маршрутці чи трамваї можуть ті люди, які підтримують життєдіяльність міста та області.

Кабмін уже дозволив відновити роботу громадського транспорту з 22 травня. Однак фінальне рішення за областями, які опираються на дані захворюваності на коронавірус.

Детальніше про те, як у Львові та області запускатимуть громадський транспорт читайте у нашому матеріалі: «Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт».

Також Львівський портал повідоляв, що із 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.