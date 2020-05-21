Львів має мало підстав для суттєвих пом’якшень карантину, – головний медик Львова

У Львова є небагато підстав послаблювати карантин, зважаючи на ті критерії, які 20 травня оприлюднив уряд. Про це заявив головний медик Львова Володимир Зуб, передає пресслужба мерії.

Власне, це питання буде дуже детально обговорюватись на сьогоднішньому засіданні міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

«Все треба детально обговорити, враховувати статистику, враховувати рекомендації уряду і досвід інших країн. Якщо говорити об’єктивно, то по тих критеріях, які вчора оголосив уряд, в нас, на жаль, мало підстав для суттєвих пом’якшень», – зазначив Володимир Зуб.

При цьому він додав, що наразі місто має стабільний результат щодо ситуації із захворюваністю на коронавірус, вибуху захворювання немає. Тому посилювати карантин також не збираються.

«Якщо науковці нам сказали, що відповідно до критеріїв, ми не маємо послаблювати карантин, то варто дотримуватись їх рекомендацій. Критерії уряду досить прості, проте по першому ж ми не проходимо: можна послаблювати, якщо впродовж тижня позитивних ПЛР-тестів не більше ніж 12 на 100 тисяч населення. Якщо брати за основу, що у Львова є 750 тисяч, то має бути не більше 90 позитивних результатів, а у нас поки більше 100. За наступними двома критеріями ми проходимо: має бути зайнято не більше 50% ліжкового фонду в медзакладах. В нас якраз 50% зайнято. І має бути зроблено більше 12 ПЛР-тестів на 100 тисяч на тиждень. В нас проводять значно більше тестувань», – наголосив Володимир Зуб.

Головний медик Львова зазначив, що стосується можливого відкриття садочків, то ризики, безсумнівно, є:

«Їх хочуть відкрити для того, щоб надати людям можливість виходити на роботу, адже потрібно піднімати економіку. Зараз важко сказати, чи відповідне рішення буде прийняте. Але якщо відкриють, то усім треба буди дуже свідомими і відповідальними. Ми завжди відчували в період захворюваності на грип чи ГРЗ, коли батькам потрібно йти на роботу, і вони ведуть захворілу дитину у садочок, а вже на за кілька днів пів групи хворіє. Зараз такого в ніякому разі не можна допустити! Тут має бути жорстка позиція: якщо в дитини є ознаки захворювання – категорично не вести в заклад дошкільної освіти».

Теж саме, за його словами, стосується відновлення роботи спортзалів і басейнів. На переконання Володимира Зуба, поки що треба утриматись від їхнього відкриття хоча б до 1 червня.

«Потрібно ще поспостерігати за динамікою захворюваності. Будь-який спорт – це все одно гіпервентиляція, часте дихання та викид крапель слини під час форсованого видиху», – наголосив Володимир Зуб.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін. Втім із 11 травня Кабмін запровадив певні послаблення карантину.

Ці послаблення діють відразу не по всій території держави, адже уряд дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. У регіонах із найвищим рівнем захворюваності діятиме «адаптивний карантин». Його впроваджують в Україні із 22 травня до 22 червня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що відповідальність за сплеск COVID-19 у певних регіонах після прийняття рішення про адаптивний карантин буде нести місцева влада.

Також ми інформували про те, що карантин в Україні зніматимуть у 5 етапів, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Загалом станом на ранок 21 травня у Львівській області коронавірусом заразилися 1175 осіб. За минулу добу підтверджено 39 нових випадків.