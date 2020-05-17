МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня

«Міжнародні авіалінії України» закрили продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, а також в Україні. Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає Аvianews.

За його словами, прогноз розвитку ситуації являється плачевним, і Україна є частиною глобального тренду. Це проявиться в тому, що галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Євген Дихне вважає, що в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

«Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони будуть використовувати закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатися знижувати лізингові платежі », – зазначив президент МАУ.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літака. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

Як повідомляв Львівський портал, Wizz Air оголосила про відкриття бази у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, а також анонсувала п’ять нових напрямків для львів’ян із липня. Мова йде про польоти до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія), Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина), Щецина (Польща).

Раніше Львівський портал проаналізував ситуацію на авіаринку у матеріалі «Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів».

Прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу наприкінці березня у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Додамо, що за песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.