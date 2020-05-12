Анонсовані авіакомпаніями польоти з України після 22 травня вводять пасажирів у оману, – Мінінфраструктури

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться. Про це повідомила прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова, передає Громадське.

Напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, «Міжнародні авіалінії України» відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa на рейси у червні.

Однак цей факт не означає Україна може відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України, пояснили у Мінінфраструктури.

«Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа», – зазначила Герасимова.

«Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня – такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації», – пояснила вона.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Як повідомляв Львівський портал, Wizz Air оголосила про відкриття бази у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, а також анонсувала п’ять нових напрямків для львів’ян із липня. Мова йде про польоти до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія), Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина), Щецина (Польща).

Також Львівський портал проаналізував ситуацію на авіаринку у матеріалі «Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів».

Нагадаємо, через поширення коронавірусу наприкінці березня у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Додамо, що за песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.