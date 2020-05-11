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Парки і сквери закривали задля психологічного впливу на українців, – МОЗ

Наталя Дуляба

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Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що заборону на прогулянки парками вводили задля психологічного впливу на українців. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна.

 

«Коли ми закривали парки, проводили оприскування доріг, то це було не стільки питанням впливу на епідеміологічну ситуацію, як на психологічний процес», – відзначив Віктор Ляшко.

Він наголосив, що саме відчуття тривоги допомогло українцям зрозуміти, що варто залишатися вдома. Таку методику психологічного впливу на громадян перейняли в інших країн, зокрема Україна аналізувала заходи, до яких вдавався Китай та Італія.

«Коли почали спілкуватися з послами країн, то вони пояснювали: інфекція є невидимою, люди її не бачать. Треба створити якийсь психологічний ефект. Завдяки цьому психологічному ефекту у людей з’являлось відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів, які впроваджував уряд», – резюмував заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. Ці послаблення можуть не діяти відразу по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

На Львівщині коронавірусом заразилися вже майже 800 людей. 21 мешканець помер від ускладнень COVID-19. Останньою жертвою став 85-річний житель села Давидів, що під Львовом. У цьому селі нещодавно зафіксували спалах коронавірус.

Медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до червня.

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