В Україні – вже понад 15 тисяч хворих на коронавірус

В Україні станом на ранок 10 травня підтверджено 15 232 випадки COVID-19, з них – 522 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 391 людини, одужало 3060 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Зараз на амбулаторному лікуванні знаходиться 10 470 пацієнтів, з них 871 дитина та 2 431 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 060 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 2 268 (338 одужали); м. Київ – 1 805 (138 одужали); Івано-Франківська обл. – 1 116 (218 одужали); Тернопільська обл. – 999 (310 одужали); Київська обл. – 972 (119 одужали); Рівненська обл. – 926 (142 одужали); Львівська обл. – 753 (152 одужали); Дніпропетровська обл. – 704 (75 одужали); Закарпатська обл. – 695 (99 одужали); Одеська обл. – 636 (32 одужали); Харківська обл. – 572 (67 одужали); Вінницька обл. – 544 (291 одужав); Житомирська обл. – 517 (54 одужали); Волинська обл. – 470 (119 одужали); Кіровоградська обл. – 416 (239 одужали); Черкаська обл. – 341 (144 одужали); Запорізька обл. – 328 (120 одужали); Полтавська обл. – 246 (106 одужали); Миколаївська обл. – 221 (49 одужали); Хмельницька обл. – 175 (49 одужали); Херсонська обл. – 159 (80 одужали); Сумська обл. – 154 (74 одужали); Донецька обл. – 100 (20 одужали); Чернігівська обл. – 73 (11 одужали); Луганська обл. – 42 (14 одужали).

Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Львівський портал повідомляв, що уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 54 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 10 травня підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.