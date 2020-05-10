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Минулої доби на Львівщині ще двоє людей померли від COVID-19

Ольга Денисяка

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У суботу, 9 травня, на Львівщині коронавірус забрав життя двох чоловіків віком 68 та 75 років. Про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, передає пресслужба мерії.

 

Як відомо, один пацієнт помер в реанімації в госпіталі ветеранів та репресованих. Це 68-річний чоловік  з Яворівського району. У чоловіка також була пневмонія та супутні захворювання. Він був переведений з обласної лікарні.

Ще один пацієнт, що помер – 75-річний мешканець села Дуліби Стрийського району. Помер 9 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня.

30 квітня пацієнта госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У нього була двобічна пневмонія. Також мав супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, серцева надостатність.

Львівський портал повідомляв, що станом на 10 травня в області підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні. Також додамо, що 152 людей вже одужало.

Додамо, що протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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