Коронавірус на Львівщині: плюс 54 інфікованих за добу

За добу на Львівщині зафіксовано 54 нових інфікувань коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 09:00 год. 10 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні. Також додамо, що 152 людей вже одужало.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3208 осіб, госпіталізовані – 472, на амбулаторному лікуванні – 2736 осіб, виписані – 323 особи. Зараз у лікарні перебуває 148 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 236 ПЛР-тестів, з яких 54 – позитивні (серед них – 38 це мешканці Львова).

Додамо, що протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.