Масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа: у МОЗ назвали умову

Масковий режим може завершитися до кінця літа у разі зниження нових випадків COVID-19 у період карантину в Україні. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами міністра, якщо число випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися до кінця літа.

«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року», – сказав міністр.

Віктор Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

«Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом’якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину –22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації», – додав він.

Львівський портал повідомляв, що уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

В Україні станом на ранок 10 травня підтверджено 15 232 випадки COVID-19, з них – 522 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 391 людини, одужало 3060 пацієнтів.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 54 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 10 травня підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.