Лікарі повинні отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, – Степанов

В Україні заробітна плата лікарів повинна складати як мінімум 25 тисяч гривень. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю ТСН.

За його словами, це планують робити поступово і вже в цьому році їх зарплату хочуть підвищити на 50% від нинішнього рівня.

«Коли ми говоримо про підвищення зарплат, нам треба внести зміни в державний бюджет. За нашими підрахунками, це близько 11 млрд грн, якщо беремо за базову зарплату в березні цього року. Для цього треба вносити зміни до держбюджету, щоб зарплата була підвищена з 1 липня 2020 року», – пояснив глава МОЗ.

Максим Степанов також розповів, якими мають бути ринкові розміри зарплат у медиків.

«У нас це передбачено законом про державні гарантії медичних, де написано 250% від середнього рівня зарплати на липень попереднього року. Якщо ми беремо так, то зарплата повинна бути не менше 25 тисяч гривень, якби ми повернулися до 2019 рік. Якщо ми говоримо просто, то давайте подивимося на ринкові зарплати, які отримують, наприклад, лікарі-хірурги в приватних клініках. Я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4500 грн, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує одразу 25 тисяч гривень. Я повністю за, щоб прокурор отримував 25 тисяч гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше. У якій країні це можливо?», – зазначив міністр.

Львівський портал повідомляв, що медики двох лікарень Львова, які були задіяні до боротьби із коронавірусом, отримали 300% надбавку за березень. Мова йде про Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню та Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначимо, на виплату підвищеної зарплати до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень.

Додамо, що це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».