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У «Сколівських Бескидах» готуються до старту туристичного сезону

Вероніка Рой

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Національний природний парк «Сколівські Бескиди» розпочав підготовку до нового туристичного сезону. Незабаром відвідувачі зможуть підкорити стрімкі вершини та помилуватись надзвичайними краєвидами, скуштувати води з цілющих джерел. Про це йдеться на Facebook-сторінці Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

 

НПП «Сколівські Бескиди» пропонує для відвідувачів рекреаційні зони, екологічні та туристичні маршрути, пам’ятки архітектури та пам’ятні місця.

Зокрема, у національному парку облаштовано і діють:

  • 8 рекреаційних зон: «Павлів потік», «Водоспад на річці Камянка», «Джершень», « Колодка», «Манмальсталь» «Явори», «Тустань», «Дубравка»;
  • 2 туристичні притулки «Дубина», «Тустань». Проєктом громадських ініціатив передбачено у 2020 році реконструкцію туристичного притулку «Дубина»;
  • 4 еколого-просвітницькі центри: на базі Бутивлянського лісництва – природничого спрямування історії бойків писанкарства та фауни; на базі Крушельницького лісництва – навчання місцевих жителів поводження з побутовими відходами, вирощування лікарської сировини для чаїв; на базі Підгородцівського лісництва – історії звіринця в селі Підгородці XVIII ст. одного з перших в Європі; на базі Майданського лісництва – відновлення субпопуляції зубрів у Сколівських Бескидах.

Також у парку діє мережа піших шляхів активного екологічного туризму в яку входять:

  • 8 екологічних стежок загальною протяжністю 29,2 км;
  • 13 еколого-пізнавальні маршрутів загальною протяжністю 114,7 км. Зокрема, веломаршрут: Східниця – Славське та автомобільні маршрути: Львів – Славське; Східниця – Тисовець.

Цьогоріч теж планується впорядкувати мережу шляхів активного екологічного туризму на території парку загальною протяжністю 144 км.

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Проте запустити роботу готелів в області хочуть вже з 12 травня. З такою пропозицією ЛОДА звернулася до уряду. Детальніше про те, як виглядатиме туристичний сезон на Львівщині цьогоріч, читайте тут.

Роботи над відновлення туризму розпочали і Львові. Зокрема, міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму у Львові після карантину. План виходу з туристичної кризи розроблено на наступні 8 місяців. Починатимуть відновлювати туристичний сезон у місті Лева вже з травня.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин.  Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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