П'ять етапів виходу з туристичної кризи у Львові

У Львові міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму у Львові після карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наголошується, що план виходу з туристичної кризи розроблено на наступні 8 місяців.

Відтак, 5 етапів виходу з карантину для індустрії гостинності (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон):

Травень:

Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування).

Розробка та запровадження нових протоколів у індустрії гостинності (готелі, ресторани, кав’ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій).

Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї).

Запуск промоційних пакетів – для відвідувачів Львова.

Червень:

Відновлення планового внутрішнього туризму.

З точки зору гостей – ключовим стане безпека подорожей та цінова політика.

З точки зору малого та середнього бізнесу – робота в нових умовах — нові протоколи (у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо).

Запуск національної промокампанії – акцент на безпеку відвідування.

Запуск організованої екскурсійної діяльності.

Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу)

Липень – серпень:

Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова.

Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури).

Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму (пакет супроводу конференцій від Конференц-бюро)

Вересень – жовтень:

Можливість проведення з дотримання окремого протоколу – подій з обмеженою кількістю людей.

Розвиток можливості групових організованих подорожей.

Листопад – грудень:

Розвиток групового організованого туризму.

Дотримання нових протоколів та нових стандартів стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ.

Відновлення міжнародного туризму.

Як повідомляв Львівський портал, із 1 червня на Львівщині планують відкрити туристичний сезон. У Львівській ОДА наразі розробляють стратегію виходу з кризи туристичної галузі області.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень, детальніше з ними можна ознайомитися тут.