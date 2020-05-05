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П'ять етапів виходу з туристичної кризи у Львові

Соломія Головіна

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У Львові міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму у Львові після карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наголошується, що план виходу з туристичної кризи розроблено на наступні 8 місяців.

Відтак, 5 етапів виходу з карантину для індустрії гостинності (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон):

  1. Травень:
  • Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування).
  • Розробка та запровадження нових протоколів у індустрії гостинності (готелі, ресторани, кав’ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій).
  • Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї).
  • Запуск промоційних пакетів – для відвідувачів Львова.
  1. Червень:
  • Відновлення планового внутрішнього туризму.
  • З точки зору гостей – ключовим стане безпека подорожей та цінова політика.
  • З точки зору малого та середнього бізнесу – робота в нових умовах — нові протоколи (у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо).
  • Запуск національної промокампанії – акцент на безпеку відвідування.
  • Запуск організованої екскурсійної діяльності.
  • Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу)
  1. Липень – серпень:
  • Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова.
  • Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури).
  • Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму (пакет супроводу конференцій від Конференц-бюро)
  1. Вересень – жовтень:
  • Можливість проведення з дотримання окремого протоколу – подій з обмеженою кількістю людей.
  • Розвиток можливості групових організованих подорожей.
  1. Листопад – грудень:
  • Розвиток групового організованого туризму.
  • Дотримання нових протоколів та нових стандартів стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ.
  • Відновлення міжнародного туризму.

Як повідомляв Львівський портал, із 1 червня на Львівщині планують відкрити туристичний сезон. У Львівській ОДА наразі розробляють стратегію виходу з кризи туристичної галузі області.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин.  Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

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