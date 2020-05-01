З 1 червня на Львівщині планують відкрити туристичний сезон

У Львівській облдержадміністрації розпочали розробляти стратегію виходу з кризи туристичної галузі області. Втім відкрити туристичний сезон на території Львівщини все ж планують на початку червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як прогнозують українські та світові експерти, через пандемію коронавірусу більшість людей відпочиватимуть в межах своєї країни. Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод розповів, що на сьогодні важливим завданням є допомогти туристичній галузі вийти з кризи та підготуватися до можливого збільшення внутрішнього туристичного потоку.

«Ми вже розробляємо стратегію виходу з кризи туристичної галузі Львівщини. Маємо травень для того, щоб зробити все максимально можливе: допомогти скооперуватися та вийти з кризи туристичному бізнесу, підтягнути якість туристичної інфраструктури в області, подумати над всіма доступними варіантами і впровадити всі безпекові заходи у закладах харчування та тимчасового перебування туристів. 1 червня туристичний сезон має стартувати. Кожна криза – це шанс вирости, зробити досі неможливе, придумати щось нове. Сьогодні дуже важливо зосередитися на еко- та агротуризмі, оздоровчому напрямі відпочинку, а також мандрах для родин», – каже Юрій Холод.

Він також зазначив, що ЛОДА звернулася до уряду з пропозицією надати спеціальні низьковідсоткові кредити для підприємців галузі туризму.

Як писав Львівський портал, раніше Львівська ОДА скерувала в Кабмін листа із проханням підтримати туристичну галузь, яка суттєво постраждала під час коронавірусного карантину. Адже туризм на Львівщині опинився у кризі, а працівники галузі – у скруті.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. За його порушення Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.