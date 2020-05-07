Рига, Нюрнберг, Тель-Авів. Аеропорт «Львів» нарощує вантажні перевезення

В очікуванні пасажирів аеропорт «Львів» нарощує вантажні перевезення. Вантажна авіакомпанія «Елерон» нарощує кількість рейсів і відкриває нові напрямки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівського летовища.

В аеропорті сподіваються, що наприкінці травня – на початку червня потроху авіакомпанії будуть відновлювати пасажирські перевезення, а тим часом, активно розвивають мережу вантажних перевезень.

З 11 травня вантажний рейс авіакомпанії «Елерон» за маршрутом Львів – Рига – Львів буде курсувати п’ять разів на тиждень: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця.

Також авіакомпанія відкриває ще два нових напрямки: з 7 травня Львів–Нюрберг та з 10 травня Львів–Тель-Авів.

Окрім того авіаперевізник у червні до п’яти збільшить кількість рейсів на маршруті Львів–Київ та планує залучити до перевезень Boеing757.

Раніше Львівський портал повідомляв,

що через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні планували ввести «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Загалом послаблювати карантин уряд збирається у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

Також ми опублікували матеріал: “Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів”.

За песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.