В Україну з Китаю привезли 400 тисяч респіраторів для лікарів

До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Китаю, який доправив 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для українських лікарів. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

В Офісі президента зазначають, що це останній рейс з «повітряного мосту», який організував ОП для забезпечення потреб України в засобах індивідуального захисту та медикаментах. Надалі постачанням усього необхідного займатимуться в Міністерстві охорони здоров’я.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави Кирила Тимошенка, загалом було відправлено понад 25 літаків, які привезли вантажі для України. Зокрема, вантажі, які закуповував Офіс Президента за кошти благодійних фондів.

«Це засоби захисту для наших лікарів. Вони відразу доставляються, і сьогодні будуть доставлені до регіонів України. Це респіратори, захисні окуляри тощо», – зазначив він.

Також цими рейсами доправляли вантажі, які закуповує бізнес як гуманітарну допомогу регіонам, де він базується. Крім того, згадані літаки привозили комерційні вантажі.

«Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, ця ініціатива допомогла знизити вартість масок в аптеках, де ще місяць тому вони коштували 20-25 гривень.

«Тому що було мало масок на ринку України, і вироблялось їх мало, незважаючи на те, що наші підприємства завантажені на повну. Щойно ми дозволили комерційним організаціям привозити свої вантажі, ціна відразу почала знижуватися, тому що набагато більше масок почало з’являтися в аптеках», – наголосив Кирило Тимошенко.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків.

На Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 49 медиків. Зокрема, захворіли 16 медиків Центру легеневого здоров’я. Раніше у Яворівському районі від коронавірусу померла медсестра, яка працювала в обласному Центрі легеневого здоров’я.

Також на Львівщині на коронавірус захворіла найкраща сімейна лікарка України. Через спалах коронавірусу закрили на карантин амбулаторію сімейної медицини в смт Рудно.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: Офіс президента