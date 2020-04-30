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Мерія Львова просить уряд відкрити перукарні та магазини побутової техніки

Соломія Головіна

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Львівська міська рада вирішила звернутись до Кабміну щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про відновлення роботи  певних суб’єктів підприємницької діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Як пояснила начальник штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, рішення підготувати звернення до уряду ухвалили 29 квітня засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Адже, враховуючи, що показник захворюваності в різних містах є різним, тому доцільно, щоб орган місцевого самоврядування самостійно визначав, які суб’єкти підприємницької діяльності можуть відновити свою роботу. Наголошу, що ці суб’єкти могли б працювати виключно за окремим протоколом», – сказала посадовиця.

За її словами, Львів звертається до Кабміну про дозвіл на функціонування з 12 травня наступних суб’єктів підприємницької діяльності:

  • Майстерням з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям
  • Перукарням
  • Магазинам будівельних матеріалів
  • Магазинам господарських товарів
  • Книгарням
  • Квітковим ринкам
  • Магазинам канцелярських товарів
  • Фотосалонам
  • Магазинам побутової техніки та електротоварів
  • Автокінотеатрам
  • Магазинам з продажу засобів зв’язку
  • Магазинам роздрібної торгівлі текстильними товарами у спеціалізованих магазинах
  • Меблевим магазинам
  • Непродуктоваим ринкам – ринкам господарських товарів

Як відомо, майже двомісячний карантин в Україні болюче вдарив по бізнесу. Так, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. А 1 травня у Львові на одиночні пікети вийдуть представники ФОПів.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення 29 квітня дозволити роботу продовольчих ринків.  Відтак у Львові вони знову запрацюють вже з 1 травня.

Як відомо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили  ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

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