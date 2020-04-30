Мерія Львова просить уряд відкрити перукарні та магазини побутової техніки

Львівська міська рада вирішила звернутись до Кабміну щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про відновлення роботи певних суб’єктів підприємницької діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Як пояснила начальник штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, рішення підготувати звернення до уряду ухвалили 29 квітня засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Адже, враховуючи, що показник захворюваності в різних містах є різним, тому доцільно, щоб орган місцевого самоврядування самостійно визначав, які суб’єкти підприємницької діяльності можуть відновити свою роботу. Наголошу, що ці суб’єкти могли б працювати виключно за окремим протоколом», – сказала посадовиця.

За її словами, Львів звертається до Кабміну про дозвіл на функціонування з 12 травня наступних суб’єктів підприємницької діяльності:

Майстерням з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям

Перукарням

Магазинам будівельних матеріалів

Магазинам господарських товарів

Книгарням

Квітковим ринкам

Магазинам канцелярських товарів

Фотосалонам

Магазинам побутової техніки та електротоварів

Автокінотеатрам

Магазинам з продажу засобів зв’язку

Магазинам роздрібної торгівлі текстильними товарами у спеціалізованих магазинах

Меблевим магазинам

Непродуктоваим ринкам – ринкам господарських товарів

Як відомо, майже двомісячний карантин в Україні болюче вдарив по бізнесу. Так, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. А 1 травня у Львові на одиночні пікети вийдуть представники ФОПів.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення 29 квітня дозволити роботу продовольчих ринків. Відтак у Львові вони знову запрацюють вже з 1 травня.

Як відомо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.