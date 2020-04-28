«Зелене місто» пропонує безкоштовне добриво із органічних відходів

У Львові на вул. Пластовій, 13 облаштували спеціальний майданчик, на якому розміщують компост, що утворився із харчових і садових відходів. У межах пілотного проекту усі охочі мають змогу безкоштовно взяти добриво для потреб свого господарства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівськоої міськради.

Так, як зазначають у ЛКП «Зелене місто», органічні відходи перебувають у спеціальному контейнері впродовж 2 місяців. Таким чином утворюється компост, який із кожним днем стає все кращим.

Наразі у контейнери завантажують харчові та садові відходи, які принесли мешканці, привезли з деяких закладів харчування і надали комунальні підприємства міста.

Нагадаємо, з січня цього року у Львові почали приймати на компостування садові та харчові відходи. Вони «переробляються» у спеціальних контейнерах в рамках пілотного проекту. А невдовзі у місті повноцінно запрацює механізована станція компостування.

Нагадаємо, приносити органічні відходи мешканці міста можуть на вулицю Пластова, 13 із понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год).

Раніше Львівський портал повідомляв, які харчові та садові відходи можна здавати для компостування, а які – ні?

Додаткову інформацію та консультацію можна отримати за тел.: 0676711352.

Зазначимо, пункт прийому відходів на компостування на вулиці Пластовій запрацював у січні цього року. Хоча раніше у міськраді анонсували, що компостувати органіку у Львові розпочнуть у першій половині 2019 року, згодом цей процес відтермінували до серпня 2019-го. Пізніше відкриття станції компостування «мокрих» відходів відклали на жовтень.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.