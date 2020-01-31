Які органічні відходи львів'яни можуть здавати на станцію компостування на Пластовій

Віднедавна на вул. Пластовій, 13 запрацювала станція компостування харчових та садових відходів. В ЛКП «Зелене місто» розповіли, яку саме органіку можна здавати для компостування, а яку – ні. Про це йдеться на Facebook-сторінці комунального підприємства.

Харчові та садові відходи, які можна здавати для компостування:

залишки сирих овочів і фруктів;

шкаралупу сирих яєць;

заварку від чаю;

залишки крупи чи каші без додавання масла;

скошену траву;

зів’ялі квіти;

опале листя.

Що не можна компостувати:

оцет, олія, сік, молоко;

кістки, мясо, рибу;

папір і залишки паперу на продуктах;

сир, йогурт, масло вершкове;

готові продукти (варені, смажені) такі як каші, картопля тощо.

Також не варто перебільшувати з:

цитрусовими, цибулею, часником.

Львів’яни можуть здавати відсортовані харчові та садові відходи на вулиці Пластовій,13 із понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години, обідня перерва з 13 до 14 години.

Додаткову інформацію та консультацію можна отримати за тел.: 0676711352.

Зазначимо, пункт прийому відходів на компостування на вулиці Пластовій запрацював у січні цього року. Хоча раніше у міськраді анонсували, що компостувати органіку у Львові розпочнуть у першій половині 2019 року, згодом цей процес відтермінували до серпня 2019-го. Пізніше відкриття станції компостування «мокрих» відходів відклали на жовтень.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.