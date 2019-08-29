Відкриття станції компостування «мокрих» відходів відтермінували на жовтень

Станцію компостування органічних відходів відходів на вулиці Пластовій, поблизу території майбутнього сміттєпереробного заводу, планують відкрити у жовтні. Власне, незабаром у місті почнуть встановлювати спеціальні контейнери для збору «мокрих» — харчових та зелених відходів. Із них робитимуть корисний компост, який можна буде використовувати як добриво. Такі станції переробки органіки — абсолютно екологічні та успішно працюють в інших європейських містах. Про це заявив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, передає пресслужба Львівської міськради.

Станція компостування працюватиме у Львові на вулиці Пластовій, поблизу території майбутнього сміттєпереробного заводу.

«Ми вже готуємо тверде покриття для цього майданчику. Паралельно оголосили про закупівлю великих контейнерів, об’ємом 30 м3, щоб вже зараз реалізувати ухвалу сесії ЛМР, якою передбачено введення окремого контейнера для органічних відходів. Прогнозую, що станція запрацює вже в жовтні. Адже ми маємо забезпечити утилізацію опалого листя та різних зелених відходів», – розповів директор ЛКП «Зелене місто».

Раніше Львівський портал повідомляв, що перша міська станція компостування органічних відходів на вулиці Пластовій запрацює вже в серпні.

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові ми розповідали на прикладі схожих об’єктів у Польщі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року мерія запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Таким рішенням встановлено, що контейнери для збору органіки мають облаштувати на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс».

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

На купівлю цих двох контейнерів, які компостуватимуть привезену органіку, у бюджеті Львова передбачили більше 2,6 мільйона гривень. Вони вміщатимуть не менше, ніж 20 тонн відходів, і при цьому мають на 90% зменшувати неприємний запах таких відходів.

Як повідомляв Львівський портал, попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів, що на вул. Льва, 4-А і на вул. Жовківській, 18. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Наразі біля будинків львів’ян є баки для роздільного збору скла, пластику, змішаних відходів, подекуди є ще облаштовані контейнери для паперу. Про те, як правильно сортувати сміття, читайте тут.