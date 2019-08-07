Перша станція компостування органіки у Львові запрацює вже у серпні

Перша міська станція компостування органічних відходів запрацює у Львові вже в серпні. Незабаром у місті почнуть встановлювати спеціальні контейнери для збору «мокрих» відходів: у них збиратимуть харчові та зелені відходи. Із них робитимуть корисний компост, який можна буде використовувати як добриво. Про це повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, передає пресслужба мерії Львова.

Станція компостування працюватиме у Львові на вулиці Пластовій, поблизу території майбутнього сміттєпереробного заводу. Механізована станція компостування зможе забезпечити переробку 30 000 тонн органічних відходів на рік.

«Ефективність роботи майбутнього сміттєпереробного заводу напряму залежатиме від того, як якісно у місті буде налагоджений роздільний збір відходів. Важливо, щоб відходи у контейнерах не перемішувалися, а збиралися та привозилися на завод окремо. Відтак робота станції компостування стане початком сортування відходів у Львові, а мешканці міста матимуть перехідний період, щоб навчитися та звикнути до нової системи вивезення сміття, адже через два роки на вулицях стоятиме вже значно більше контейнерів, призначених для тих чи інших відходів», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

З наданої компаніями-перевізниками інформації, наразі ТзОВ «АВЕ Львів» визначило додатково встановити 226 контейнерів для збору органічних відходів на 226 контейнерних майданчиках, ТзОВ «ДВ ВЕЙСТ-ГРУП» — 72 контейнери на 72 майданчиках, ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» — 40 контейнерів на 40 майданчиках. Також відомо, що ТзОВ «Грінера Україна» в Галицькому районі не встановлюватиме додаткових контейнерів для органічних відходів, адже вони були встановлені до цього. Решта перевізників ще визначаються з кількістю та місцем розміщення контейнерів. Усі контейнери матимуть кришки та будуть герметичними.

Нові контейнери не вплинуть на тариф на вивезення сміття для мешканців Львова, адже об’єм відходів залишиться незмінним.

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові розповідав раніше Львівський портал на прикладі схожих об’єктів у Польщі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року мерія запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Таким рішенням встановлено, що контейнери для збору органіки мають облаштувати на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс».

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

На купівлю цих двох контейнерів, які компостуватимуть привезену органіку, у бюджеті Львова передбачили більше 2,6 мільйона гривень. Вони вміщатимуть не менше, ніж 20 тонн відходів, і при цьому мають на 90% зменшувати неприємний запах таких відходів.

Як повідомляв Львівський портал, попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів, що на вул. Льва, 4-А і на вул. Жовківській, 18. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Наразі біля будинків львів’ян є баки для роздільного збору скла, пластику, змішаних відходів, подекуди є ще облаштовані контейнери для паперу. Про те, як правильно сортувати сміття, читайте тут.

Фото: ЛМР