Львів’яни можуть здавати харчові відходи на переробку

Відтепер львів’яни можуть здавати відсортовані харчові та садові відходи у пункт прийому на вул. Пластова, 13. Про це розповів директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко, передає пресслужба міськради Львова.

«Наразі у нас будується станція компостування. Перша її черга запланована на травень цього року. Тобто харчові та садові відходи будуть окремо збиратись та доставлятись безпосередньо на станцію», — зазначив Святослав Євтушенко.

Передбачається, що механізована станція компостування зможе забезпечити переробку 30 000 тонн окремо зібраних харчових і садових відходів у рік.

Наразі прийом харчових та садових відходів на компостування триває із понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 год. на вул. Пластова, 13.

Додамо, раніше у міськраді анонсували, що компостувати органіку у Львові розпочнуть вже у першій половині 2019 року. Також у мерії повідомляли, що перша міська станція компостування органічних відходів на вулиці Пластовій запрацює вже в серпні. Пізніше відкриття станції компостування «мокрих» відходів відтермінували на жовтень.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.