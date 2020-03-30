«Місць в моргах нема, відповідно тіла померлих не встигають кремувати. Зараз є величезні черги на цю процедуру, оскільки щодня від коронавірусу вмирають сотні людей. Тому з льодового палацу Palacio de Hielo зробили морг. Туди завозять тіла, де вони чекають своєї черги на кремацію», – розповіла у коментарі Львівському порталу українка, яка зараз живе у Мадриді, Оксана Калинюк.



З лікарень тіла померлих везуть у морги та льодовий палац під наглядом військових та поліції. Тіла родичам не віддають, але їх запитують, як вони хочуть, щоб поховали їхніх рідних: традиційне поховання чи кремація.



Важливо, що ні в Італії, ні в Іспанії немає обов'язкової вимоги кремації померлих від коронавірусу.

