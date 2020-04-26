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У львівському парку поліція затримала псевдополіцейського

Андрій Котенський

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У Львові правоохоронці затримали двох молодих чоловіків, котрі порушували заборону перебування у парку та незаконно використовували поліцейську форму. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, 26 квітня, близько 15.00 під час патрулювання на території парку «На валах» у Львові бійці батальйону «Львів» виявили двох чоловіків, один з яких був одягнутий у формений однострій поліцейського та мав з собою предмети, схожі на зброю та спецзасоби. Окрім того, обидва порушували правила карантину.

Затриманим у формі виявився 21-річним жителем Тернополя, а інший – на рік старший за нього львів’ян. Як пояснили молодики, вони, нібито, знімали у парку відеоролик.

На обох склали адмінпротоколи за порушення правил карантину, а на мешканця Тернополя ще й протокол за незаконне використання обмундирування поліції.

Нагадаємо, 31 березня на Львівщині виявили перших порушників режиму самоізоляції. Ними виявились 40-річний мешканець села на Пустомитівщині та 39-річний дрогобиччанин. Обоє не перебували за адресами, вказаними у зобов’язаннях про 14-денну самоізоляцію. Станом на 7 квітня порушників самоізоляції, згідно із даними поліції, було вісім, а за тиждень їхня кількість сягнула 450-ти.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Із 6 квітня уряд ввів суворі нововведення у правила карантину. Зокрема, Кабмін посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Зазначимо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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