За рік кількість пожеж в Україні зросла на 25%

Кількість пожеж в Україні з початку 2020 року на 25% перевищує показники попереднього року. Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає УП.

«Лише з початку року виникло 14 821 пожежа, це на 25% більше, ніж минулого року. Вогонь пройшов більше 10 тисяч гектарів землі, знищуючи все живе на своєму шляху», – сказав Олександр Хорунжий.

Він зазначив зазначив, що в 99% випадках пожежі спричинені людським фактором: люди або свідомо підпалюють поля, або нехтують правилами протипожежної безпеки.

Як інформував Львівський портал, протягом неділі, 5 квітня, на території Львівської області рятувальники загасили 102 пожежі сухої трави.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.