Львівщина просить уряд підняти штрафи за спалювання сухої трави

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський звернувся до Віце-прем’єр-міністра з пропозицією щодо збільшення штрафів за підпал сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Враховуючи аналіз причин, чому виникають пожежі, основною із них є підпалювання сухостою приватними особами під час проведення робіт власних на полях. Ми зверталися до Мінприроди з ініціативою щодо збільшення суми штрафів, відповідно внесення змін до Кодексу «Про адміністративні правопорушення», зокрема ст. 77. Ми хочемо, щоб цю ініціативу підтримав Уряд», – зазначив Ростислав Замлинський.

У свою чергу, Геннадій Зубко висловив свою підтримку у цьому питанні, а також наголосив на важливості проведення превентивних заходів щодо випалювання сухої рослинності.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, під головуванням Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулось засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо запобігання та протидії масовим пожежам у лісах, на торфовищах та сільгоспугіддях у літній період, а також стану підготовки місць масового відпочинку людей на водних об’єктах.