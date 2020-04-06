За добу на Львівщині рятувальники загасили більше ста пожеж сухостою

Протягом неділі, 5 квітня, на території Львівської області рятувальники загасили 102 пожежі сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Лише за один день надзвичайники загасили 102 пожежі сухостою, які виникали у 13 районах області: Стрийському, Бродівському, Пустомитівському, Жовківському, Сокальському, Радехівському, Яворівському, Золочівському, Старосамбірському, Миколаївському, Турківському, Дрогобицькому та Мостиському районах.

Суха трава також горіла у таких великих містах як Львів, Червоноград, Дрогобич, Старий, Самбір, Новий Розділ, Сокаль, Пустомити, Великі Мости, Радехів і Миколаїв.

Найбільша пожежа спалахнула під Львовом у селі Давидів Пустомитівського району. Тут вогонь знищив суху траву та чагарник на площі 10 га.

Ще одне масштабне займання виникло на території села Віжомля Яворівського району. Вогонь зруйнував територію площею 1 га.

«Звертаємось до усіх громадян: не спалюйте суху траву та не провокуйте виникнення пожеж! Пам’ятайте, що спалювання сухої рослинності або її залишків не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й призводить добагатьох інших негативних наслідків, загрожуючи життю та здоров’ю людей», – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.